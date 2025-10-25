ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ ਇਹ AI ਸੀਰੀਜ਼, ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

ਫਿਲਮਕਾਰ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Punjabi AI series
Punjabi AI series (Photo: Film image)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 3:40 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ 'ਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'The Throne Of Lahore' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮੁਕਤ ਸਟੂਡਿਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਏਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਥੱਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਰਹੇ ਲਾਸਾਨੀ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

