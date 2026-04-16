'ਸੈਯਾਰਾ' ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਫਿਲਮ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 12:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਰਹੀ। ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫਿਲਮ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰਣ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੈਯਾਰਾ ਟੀਮ ਰਿਟਰਨਜ਼। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ। ਟੀਮ ਸੈਯਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਕਸ਼ੈ ਵਿਦਿਆਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰੇ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਤਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਬੈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੈਯਾਰਾ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ, ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 'ਸੈਯਾਰਾ' ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ।"
