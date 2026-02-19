ETV Bharat / entertainment

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ? ਸੰਗੀਤ ਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (Pic Credit: Instagram @Shikhar Dhawan)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 19, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: 2026 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਸੰਗੀਤ ਨਾਈਟ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜੋੜਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਤਲਾਕ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SHIKHAR DHAWAN
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ
SHIKHAR DHAWAN SOPHIE SHINE
SHIKHAR DHAWAN SOPHIE MARRIAGE
SHIKHAR DHAWAN 2ND TIME MARRIAGE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.