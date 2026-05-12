ਧੁਰੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ

ਧੁਰੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਮੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ 'ਦ ਇਮੋਰਟਲਸ ਆਫ਼ ਮੇਲੂਹਾ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 1:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਣਵੀਰ ਅਮੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ "ਦ ਇਮੋਰਟਲਸ ਆਫ਼ ਮੇਲੂਹਾ" ਦੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਵ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ 'ਮਾਂ ਕਸਮ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਿਰਲਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਲੂਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
2010 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ 'ਦ ਇਮੋਰਟਲਸ ਆਫ਼ ਮੇਲੂਹਾ' ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਯੋਧਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਲੂਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨੀਲਕੰਠ ਹੈ- ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰਖਵਾਲਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਦ ਸੀਕਰੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਨਾਗਾਸ' ਅਤੇ 'ਦ ਓਥ ਆਫ਼ ਦ ਵਾਯੂਪੁੱਤਰਸ' ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਧੁਰੰਧਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੈ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਂਬੀ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਡੂਮਸਡੇ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਦ ਇਮੋਰਟਲਸ ਆਫ਼ ਮੇਲੂਹਾ' ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
