ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਕ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 9:27 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਸਾਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਡੇਟਸ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।”
ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਰੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲੀਆ ਗੀਤ 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਨਾ' ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰਟਬਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਤਿੱਤਲੀ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- Punjabi Cinema Crisis: ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੌਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ?
- Dev Kharoud New Look: ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ'
- Raj Kundra Visits Darbar Sahib: ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ', ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ