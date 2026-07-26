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'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਲਗਾਏ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ

ਅਦਵੈਤ ਨੇਮਲੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ADVAIT NEMLEKAR
ਅਦਵੈਤ ਨੇਮਲੇਕਰ (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 26, 2026 at 1:52 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਦਵੈਤ ਨੇਮਲੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗੀਤ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗੁਡਬਾਈ', 'ਹਾਊਸ ਫਾਰ ਸੇਲ' ਅਤੇ 'ਬਲਿੰਗ! ਦ ਫ੍ਰੀਕੀਏਸਟ ਲਵ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਐਵਰ!' ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਤੁਸ਼ਾਰ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਂਡ ਕੀ ਆਂਖ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਚੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 377, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਚ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਊਟਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪੋਜਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਹਲਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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