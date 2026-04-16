'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਫਿਲਮ 'ਡਕੈਤ' ਦੇ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਡਕੈਤ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 11:55 AM IST
ADIVI SESH INTERVIEW: ਅਦਾਕਾਰ ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਡਕੈਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਰਮਾ' (2010) ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਡਕੈਤ: ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਡਕੈਤ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ:-
ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਜਰ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ' ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਬਲਾਕਬਸਟਰ 'ਵਿਕਰਮ' ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਮੈਂ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
ਸੇਸ਼ ਨੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਸ਼ਣਮ' (2016) ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26/11 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਮੇਜਰ' (2022) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 'ਡਾਕੈਤ' ਨਾਲ ਸੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗੁਡਾਚਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਮੇਜਰ' ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਚਿਚੁਬੁੱਦੀ" ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:-
ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ-ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ 'ਡਕੈਤ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਣਮ, ਗੁਡਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਜਰ) ਲਈ ਲਿਖਣ, ਸਹਿ-ਲੇਖਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਡਕੈਤ' ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'G2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'G2' ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'G2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਲਨਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ। ਤਾਂ, ਕੀ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਲਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੀਏ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਡਕੈਤ' ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਫਲ ਫਿਲਮ 'ਮੇਜਰ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
'ਮੇਜਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 'ਪੈਨ-ਇੰਡੀਅਨ' ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 'ਡਕੈਤ' ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਗਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ...ਪਰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਲਗੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 'ਪ੍ਰੇਮਲਯਮ' ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈ ਕੌਨ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ-ਤੇਲਗੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ 'ਡਕੈਤ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ। 'ਲਗਾਨ' ਅਤੇ 'ਗੁਲਾਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਸਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਤੱਕ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਜੌਨੀ ਡੈਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।-ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਅਦਾਕਾਰ
