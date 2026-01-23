ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ
ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬੈਡਸ ਆਫ ਬੋਰਡਰੂਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 10:50 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕੁਕੂ ਟੀਵੀ' ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬੈਡਸ ਆਫ ਬੋਰਡਰੂਮ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗਲੈਮਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸ਼ੋਅ 'ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਰਜ਼ੀਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 'ਚ ਆਈ ਹਿੰਦੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਡਰੀਮਸ' ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨਾਲ 'ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਚਮਕੀਲਾ ਫੋਰਐਵਰ', 'ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ' ਅਤੇ 'ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
