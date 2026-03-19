ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 10:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਊਸ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੁਕੂ ਕੀ ਕੁੰਡਲੀ' ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਐਮਾਜਨ ਐਮ.ਜੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਅਦਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਜ ਮਹਿਤਾ, ਸੋਮਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਰੀਜੇ ਡਿਸੂਜਾ ਲੇਖ਼ਕ ਮੋਹਕ ਅਨੇਜਾ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਅਨੇਜਾ ਹਨ।
ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਜਾਂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਵਨ ਬਾਮ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਟਾਰਰ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਪੇਜ਼ 3 ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਬਾਹ', 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।