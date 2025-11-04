ETV Bharat / entertainment

ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Wamiqa Gabbi
Wamiqa Gabbi (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 10:45 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ 'ਡੀਸੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੜ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਲੇਠੇ ਲੁੱਕ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'ਸਨ ਪਿਕਚਰਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ ਕਾਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਮਾਥੇਸ਼ਵਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਟਾਰਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰ 'ਕੁਲੀ' ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਕਨਾਗਰਾਜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਭੂਲ ਚੂਕ ਮਾਫ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵਾਮਿਕਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਸਟਾਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗੀ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾਇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਬਾਹ', 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

