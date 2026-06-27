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ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।

ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (Photo Credit:Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 5:19 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਥੀਸਪੀਅਨ ਫਿਲਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਕੇਵੀਐਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਥ੍ਰਿਲਰ ਭਰਪੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (Photo Credit:Special Arrangement)

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਟਾਰਰ 'ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਰ ਗਿਆ' ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਰੁਸਤਮ ਏ ਹਿੰਦ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (Photo Credit:Special Arrangement)

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਹਮਰਾਜ' ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

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VIJAYETA BHARDWAJ IN HAIWAN
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਜਯਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ
ACTRESS VIJAYETA BHARDWAJ

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