ETV Bharat / entertainment

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ, ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰੀਤ' ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼

ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ
ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ (Pic Credit: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰੀਤ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਥ੍ਰਿਲਰ-ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਮਾਂਚਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੈ।"

ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ।"

ਉਨਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜਯੇਸ਼ ਜੈਦਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਪ੍ਰੀਤ' ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ-ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਥ੍ਰਿਲਰਜ਼ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ-ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸਨੂੰ "ਗੋਨ ਗਰਲ (Gone Girl) ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ (Kahaani) ਦਾ ਸੁਮੇਲ" ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 'ਪ੍ਰੀਤ' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ-ਭਰਪੂਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ 'ਐਮੇਚਿਓਰ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ' (ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਇਸ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਜੈਸਿਕਾ ਜਿਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਯੇਸ਼ ਜੈਦਕਾ, ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਜੈਦਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਪਿਲੋਟਾਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼' (PillowTalk Productions) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ACTRESS TANIA
ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ
ਤਾਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
TANIA SET FOR INTERNATIONAL DEBUT
FILM PREET

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.