ਨਵੀਂ ਅਨ-ਟਾਈਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਨ-ਟਾਈਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

SUKHMANI KAUR
SUKHMANI KAUR
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 10:44 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨ-ਟਾਈਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

'ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ' ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੈਰੀ ਖਤਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੁਣਕਾ-ਤੁਣਕਾ' ਅਤੇ 'ਸਿਕਸ ਈਚ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ (ETV Bharat Special Arangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਰਾ ਚੂੜਾ' ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨੀਂ ਅਉਣੇ' ਅਤੇ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

