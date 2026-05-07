6,812 ਮੀਟਰ/22,349 ਫੁੱਟ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 3:12 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਐਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਦਬਲਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੀ ਹੋਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੇ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਦਬਲਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਦਬਲਮ (6,812 ਮੀਟਰ/22,349 ਫੁੱਟ) ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੁੰਬੂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਰਫੀਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਰਿਜ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਲਪਿਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਗੁਰਹੀਰ ਹੁੰਦਲ, ਅਕਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

