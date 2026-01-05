VIDEO: ਚੱਲਦੇ ਭਜਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਤਾ? ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀ ਰੂਹ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਮੈਂਟ
"ਨਾਗਿਨ" ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਭਜਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਧਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇਵੀ ਭਜਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਬਾਰੇ
ਸੁਧਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਲਮ 'ਨਾਚੇ ਮਯੂਰੀ' (1986) ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਨਾਗਿਨ', 'ਕਿਊਂਕੀ ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ' ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ।
