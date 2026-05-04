ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 4:05 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਜ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ।
'ਜੇਬੀਸੀਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਨਤ', 'ਦ ਘੋਸਟ', '3G-ਏ ਕਿਲਰ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ' , 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼', 'ਬੁੱਢਾ ਹੋਗਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਰੂਲਰ', 'ਡਿਕਟੇਟਰ' (ਤੇਲਗੂ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-