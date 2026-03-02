ETV Bharat / entertainment

ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ

ਅਦਾਕਾਰਾC ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ (Pic Credit: IANS)
March 2, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੀ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ (Pic Credit: Instagram @sonal chauhan)

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦੁਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਏ।"

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ।"

ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ?

ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 2008 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਜੰਨਤ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ "ਜੰਨਤ ਗਰਲ" ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਅਦਾ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੋਨਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਸ-ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਫਿਲਮ "ਆਦਿਪੁਰਸ਼" ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਦੀ "ਦਿ ਘੋਸਟ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

