ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਂਝਿਆ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:41 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ 2' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਂਝਿਆ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰੇਮਾਥੋ ਮੈਂ ਕਾਰਤਿਕ ਅੰਜਲੀ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡਰਟੀ ਹਰੀ', 'ਬੰਗਰਰਾਜੂ', 'ਮਾਯਾਪੇਟਿਕਾ', 'ਪਰਿਚਯਮ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ-ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਸਟਾਰਰ 'ਗਦਰ 2' ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਵਨਵਾਸ', 'ਦ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲਸ' 'ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ।
ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ-ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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