ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

Shehnaaz Gill
Shehnaaz Gill (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 12:01 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕੇ ਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢੀਆਂ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਵੀਊਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।"

ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਚੂੰਢੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੂੰਢੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ।" ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਚੂੰਢੀਆਂ ਆਲਾ ਪਿਆਰ"। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੂੰਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ"।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

"ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸਟਾਰਡਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ "ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ" ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ "ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ", "ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ", "ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ" ਅਤੇ "ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਮਾਰ ਕਰ ਗਈ", "ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ", "ਜੇ ਹਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀ", "ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ", "ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ", "ਜੱਟ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ", "ਗੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ", "ਜੱਟੀ ਹੱਡ ਸੇਕਦੀ", "ਗੇੜੀ ਰੂਟ" ਅਤੇ "ਆਦਤ" ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ "ਸਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ" ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

