ETV Bharat / entertainment

ਰੁਮਾਂਸ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ' ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, 'ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ।' ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਨੀਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਂਸ, ਕਾਮੇਡੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।”

ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ, 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SINGH VS KAUR 2
SHEHNAAZ GILL NEW PUNJABI FILM
SHEHNAAZ GILL IN SINGH VS KAUR 2
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2
ACTRESS SHEHNAAZ GILL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.