ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 10:11 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
'ਬਿੱਗ ਬੋਸ 13' ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 'ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ', 'ਇੰਗਲੈਂਡ', 'ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ', 'ਡਾਕਾ' ਅਤੇ 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੀ ਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ।"
ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
