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ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਫਸਿਆ ਕੋਕਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦਮ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਘਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 12:38 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘਦੀ ਅਤੇ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਕਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੇਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਕਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੌਰਭ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ...ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।" ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 2013 ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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