ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਚਮਕ ਭਰੇ ਪਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ, ਜਲਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ

ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਚਮਕ ਭਰੇ ਪਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ, ਜਲਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 5:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਗ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਅਨੂਠੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੇਹੱਦ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਦੂਈ ਹੈ-ਇਸਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਊਰਜਾ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
"ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੋਭਾਵ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਗ ਸੁੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੀ।"
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੰਨ ਐਂਡ ਗੋਲ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹੰਗਰ ਗੇਮਜ਼' ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
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