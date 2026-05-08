ਨਵੇਂ ਸਿਨੇ-ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਾਂਦਰ' 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਪੱਬੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸਪਨਾ ਪੱਬੀ (Etv Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 4:40 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਪੱਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਾਂਦਰ' , ਜੋ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ

ਉਕਤ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ'ਸੈਫਰਨ ਮੈਜਿਕਵਰਕਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਏ ਨਿਖਿਲ ਦਿਵੇਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸ਼ਿਵੀ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸਨਸ਼ੇੰਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੁਕੁਮਾਰਨ, ਸਬਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਬੀ.ਸ਼ੈਟੀ, ਅੰਕੁਸ਼ ਗੇਡਮ, ਰਿਧੀ ਸੇਨ, ਨਾਗੇਸ਼ ਭੌਂਸਲੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਪੱਬੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ

'ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਬੂਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ 24 ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਅਪਣੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਨਮੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬਣ ਵੱਲੋ ਐਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਉਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਗਲੈਮਰ ਗਲਿਆਰਿਆ ਤੱਕ ਧੱਕ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ3' ਅਤੇ 'ਏਨਾ ਨੂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ'( 2025), ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ( 2019) 'ਮਰ ਗਏ ਓਏ ਲੋਕੋ' ( 2018) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਾਰਜੈਂਟ', 'ਬ੍ਰੀਥ' , 'ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ' , 'ਲੰਦਨ ਫਾਈਲਜ' , 'ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਆਰ ਵਿਦ ਡੀਜੇ', 'ਦ ਰੀਯੂਨੀਅਨ', 'ਘਰ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ' , 'ਰਾਧਾ' ਅਤੇ ਜੀ ਫਾਈਵ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਸਟਾਰਰ 'ਯੂਨਾਇਟਡ ਕੱਚੇ' ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

