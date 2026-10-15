ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬਸੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Published : October 15, 2026 at 12:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮੀਂ ਪਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬਸੀਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਪੱਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਪਨਾ ਬਸੀਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। "
ਕੇਕੇ ਫਿਲਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਕੇ ਫਿਲਮਸ ( ਪੰਜਾਬੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜਾ 'ਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ?
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ , ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ , ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਵੈਭਵ ਧੀਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ , ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਗਾ , ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ , ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਪਦਮ ਦੱਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕਲਿਆਣ, ਨਰੇਸ਼ ਨਿੱਕੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਛੱਤਾ , ਮਨਰਾਜ ਛੱਤਾ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਕੀ ਸਹੋਤਾ, ਬਲਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਕੌਣ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹਨ , ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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