ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਵੀਂ ਧੀਮਾਨ ਫਿਲਮ 'ਕਤਲਨਾਮਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

SAANVI DHIMAN
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਵੀਂ ਧੀਮਾਨ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 2:39 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਵੀਂ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਤਲਨਾਮਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

'ਜੇ ਜੇ ਵਿਜਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਜੇ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਵੀਂ ਧੀਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ, ਗੀਤ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ' ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਮੀ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ' ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

