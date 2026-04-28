ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 3:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੈਮਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਝਲਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ ਦੀ ਕੁਇਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗਾਇਕ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ "ਹੰਜੂ" ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਨੌਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ "ਖਾ" ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-