'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
Published : February 17, 2026 at 3:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।
'ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਗਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ', 'ਲਵਰ' ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮੁਰੱਬਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ 'ਰੰਗਰੇਜ਼ਾ' (ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
