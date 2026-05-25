ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 11:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਨੋਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ 2026 ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
'ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ'
ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ," ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
'ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹੋ'
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਮਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬਣਾਓ, ਖੁਦ ਲਈ ਜੀਓ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ।"
ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ?
ਰਿਧੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਨਾਰੀਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ," ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਔਰਤ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ।"
ਕੀ ਹੈ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
33 ਸਾਲਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਕਟਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 24 ਸਾਲਾ ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
