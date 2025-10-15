ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਸੀਨਾ, ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਸੀਨਾ, ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : October 15, 2025 at 4:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਸੀ ਵੈੱਡਸ ਜੱਸੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣਾ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਬਾਸ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਲਮ ਖਾਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਣ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓ, ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਰੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਖੇਰ, ਮਨੁਰਿਸ਼ੀ ਚੱਢਾ, ਅਮਿਤ ਵਿਕਰਮ ਪਾਂਡੇ, ਗਰੂਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਲਹਿਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ 07 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮੋਹਿਤ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਰੇਵ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤਿਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਰੇਵ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਰੈਪ ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' 'ਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੈਟ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
