ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।
Published : February 19, 2026 at 10:07 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।
'ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਜੀ ਜਨਾਬ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਅਤੇ 'ਸਿਕਸ ਈਚ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
