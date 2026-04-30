ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ।

Actor Raj dhaliwal son
ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ/ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/Special Arrange)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 11:21 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ- ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਾਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਰਮਾਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੇਖ਼ਣ ਕਮਾਂਡ ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰਭੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾ ਬਾਲ ਚਿਹਰਾ ਅਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Actress Raj dhaliwal son
ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਾਦਾਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖੇ ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਦਿਲ ਦੀ ਡੱਬੀ' ਅਤੇ 'ਚੌਬਰ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'

