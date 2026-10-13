ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਡੈਬਿਊ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਡੈਬਿਊ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 4:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਇਸ਼ਕ ਫਰਾਈ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਮਾਡਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਗਾਇਕ ਨਿੱਕ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣੇ 'ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆਂ' ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ 'ਬਫਰਿੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ' ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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