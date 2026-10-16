ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 1:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰੌਬੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਆਲਮਾਈਟੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ 45 ਰੋਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸੰਧੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਿਰ ਬੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈ" ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈ" ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ - ਦ ਟਾਈਟਨ ਸਟੋਰੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਸਰਭ ਅਤੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭਏ: ਗੌਰਵ ਤਿਵਾੜੀ ਰਹੱਸ', 'ਬਕਿੰਘਮ ਮਰਡਰਜ਼' , 'ਸ਼ਾਹਿਦ' , 'ਫਰਾਈਡੇ', 'ਮਸਤਰਾਮ', 'ਆਪਕੀ ਅੰਤਰਾ' ਅਤੇ 'ਮੋਹੇ ਰੰਗ ਦੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾ', 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ', 'ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ', 'ਰਹੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ', 'ਨਾਬਰ' ਅਤੇ 'ਇਸ਼ਕ ਗਰਾਰੀ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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