ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਘਰ ਗੂੰਜੀ ਕਿਲਕਾਰੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੇ।

Parineeti Chopra Gave Birth to Baby Boy
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (instagram @ parineetichopra)
Parineeti Chopra Gave Birth to Baby Boy: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੋੜੇ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, "ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ! ਸਾਡਾ ਬੇਬੇ ਬੁਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ।"

ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਘਵ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ

ਪਰਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ 13 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਿਣੀਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਲੰਡਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

