ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਰਾਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 11, 2026 at 11:03 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲੂਗੀ' 'ਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਵਾ', 'ਟਰੱਕਾ ਵਾਲਿਆ', 'ਨੀਂ ਮਾਏ', ਵੇ ਸਰਦਾਰਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਿੰਮਾ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਦੋ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਅਤੇ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਚੜਦੀਕਲਾ' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
