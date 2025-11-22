ETV Bharat / entertainment

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਮਬੈਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਸ਼ਿਨ ਬਰਾੜ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Actress oshin brar
Actress oshin brar (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

November 22, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਸ਼ਿਨ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਗੈਪ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਸ਼ਿਨ ਬਰਾੜ (Photo: Special Arrangement)

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੱਢਾ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਸ਼ਿਨ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਾਲ ਆਈ 'ਸ਼ਰੀਕ' ( 2015) 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਓਸ਼ਿਨ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਾਕਾ : ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ' (2016) ਅਤੇ 'ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਪੁੱਤ' ( 2021) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਸ਼ਿਨ ਬਰਾੜ (Photo: Special Arrangement)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੰਗ ਵਰਗੀ' (ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ), 'ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ' (ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ) ਅਤੇ '12 ਮਹੀਨੇ' ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

