ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਛੋਟਾ' ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਫਸੀ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 3:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਲੇਗੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਆਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਡਿਊਨਸ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤੇਹੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਜੈਪੁਰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੇਸਨਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ CJ2 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਛੋਟਾ,' ਇੱਕ 'ਖਿਡੌਣਾ' ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਲੇਗੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸਦੇ 46.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਤੇਹੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਲਾਪਰਵਾਹ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ, ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਡੂਨਸ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤੇਹੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ' ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ DGCA-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।
3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਰਾ ਰਾਘਵ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਕੰਚਨਾ 4' ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੰਨੜ ਐਕਸ਼ਨ-ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਸਰਜਾ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: