'ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ' ਵਿਵਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ" ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ
Published : May 7, 2026 at 4:03 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਕੇਡੀ 'ਦ ਡੇਵਿਲ" ਦੇ ਗੀਤ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ।

ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਪੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ ਸੇਵਾ

ਨੌਰਾ ਫਤੇਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ" ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ।'

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗੀਤ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਾਰ" ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੌਰੀ ਫਤੇਹੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।

