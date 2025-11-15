ਗੰਭੀਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਇਸ ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਗੰਭੀਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਇਸ ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 10:39 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੱਦਬੀਰ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਡੀਪੀ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਰਡ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਸਮੀਰ ਮਾਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ, ਲਵਲੀਨ ਵਰਮਾ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਹੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦਿਲਨੂਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਨ ਜੱਗੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੀ ਟਾਈਪਕਾਸਟ ਇਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਟਵੇਂ ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
