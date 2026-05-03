ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਛੜੇ ਭਗਤ' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 3, 2026 at 11:05 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਛੜੇ ਭਗਤ' ਦਾ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਝੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
'ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ 'ਸੰਗਰਾਂਦ', 'ਵੇਖੀ ਜਾ ਛੇੜੀ ਨਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪਲੱਸਤਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ' ਅਤੇ 'ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ' ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਅਧੀਨ ਅਉਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਉਰਫ ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
