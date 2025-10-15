ETV Bharat / entertainment

"ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋਕ", ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਫੈਨਜ਼ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਹੋਏ ਦੂਹਰੇ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Neeru Bajwa and Dev Kharoud
Neeru Bajwa and Dev Kharoud (Photo: Film Poster)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ "ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋਕ" ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਕੁਈਨ' ਨੂੰ 'ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋਕ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ...ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਹੜੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦੱਸਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਮਨ ਹੰਜਰਾਂ, ਦਿਲਬਰ ਆਰਿਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ, ਮੰਨਤ ਟੂਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਰੂਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੀਤਿਕਾ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

