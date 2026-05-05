ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬੁਲਟ ਭਾਈ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 12:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬੁਲਟ ਭਾਈ' ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਔਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੈਡ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਖਿੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ', 'ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਰਾਤ' ਅਤੇ 'ਧੁੰਦ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਵੀਤੜੀ' ਅਤੇ 'ਦ ਬਰਨਿੰਗ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
