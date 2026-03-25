ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

MANNI BOPARAI
MANNI BOPARAI (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : March 25, 2026 at 1:14 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਅਲ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

MANNI BOPARAI
MANNI BOPARAI (ETV Bharat Special Arrangement)

ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਇੰਡਸਵੁੱਡ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਿਜਰਤ (2018) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਹਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ SGIFF ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਇਨ ਮੂਡ' (2013), 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ 420' (2014 ) 'ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਦੁਲਹਣ: ਸਾਵੀ' (2017) 'ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ' (2019), 'ਫੌਜੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ' (2022), 'ਸ਼ੌਕੀ ਸਰਦਾਰ' (2023) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਨ-ਏਅਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਕਲਸ਼ ਏਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼' ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀ.ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾਜੀ ਟੈਲੀਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਲੋਰੀ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

