ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸਜਦਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : December 13, 2025 at 10:31 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਨਸਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸਜਦਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਟੀਟੀ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰੋਲਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ', ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹਾਲ ਕੀ ਏ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੇਖੀ ਜਾ ਛੇੜੀ ਨਾ', 'ਵਾਈਫ ਪੇਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਠੇਕੇ', 'ਫਰਲੋ', 'ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ', 'ਹੇਟਰਜ਼', 'ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ' ਅਤੇ 'ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।
