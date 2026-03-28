"ਜੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ..."ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਹ ਗਿਲਾ।
Published : March 28, 2026 at 3:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਕਥਿਤ ਆਡਿਓ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਕਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਫੇਅਰ, ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।"
"ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ..."
ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਕਥਿੱਤ ਆਡਿਓ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਉਕਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵੱਲੋ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂਜੀ ਕੋਣ' , 'ਵਾਈਫ ਪੇਕੇ -ਹਸਬੈਂਡ ਠੇਕੇ' , 'ਵੇਖੀ ਜਾ ਛੇੜੀ ਨਾ' ਅਤੇ 'ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।