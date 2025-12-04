ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ, ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਬੇਗੋ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 4, 2025 at 3:48 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫ-ਬੀਟ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੇਗੋ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਯੁੱਗ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਵਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। 'ਜਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਂ ਹਾਂ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਹਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਝੈਲ", 'ਦਾਰੋ' ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-