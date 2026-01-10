ETV Bharat / entertainment

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Nupur Sanon Sangeet Night
Nupur Sanon Sangeet Night (Pic Credit: Instagram @Nupur Sanon)
ਉਦੈਪੁਰ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੈਪੁਰ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹਲਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧਮਾਲ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਖਾਸ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ।

ਹਲਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾੜਾ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਪੀਲੇ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾੜੀ ਨੂਪੁਰ ਪੀਲੇ ਲਹਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗੀਤ "ਲੌਲੀ ਪੌਪ" 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

