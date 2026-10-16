ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਮਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਮਾ' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 2:41 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਮਾ' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਠਾੜੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਕਨਾ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੀ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸੰਨੀ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ........ ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੀ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ', 'ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਪੂਰੇ ਸੋ' ਅਤੇ 'ਬੀਜ' ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।