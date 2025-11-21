ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ETV Bharat / entertainment

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ...ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ“ ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਢੱਕ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨੂਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਮਹਿਤਾ, ਪਲਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਮਰ ਸੰਧੂ, ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ, ਜੋਤ ਅਮੂ, ਕਮਲ ਬਾਠ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ, ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਪੂਰੇ ਸੋ', 'ਬੀਜ', 'ਸੰਗਰਾਂਦ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

